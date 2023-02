(Di martedì 14 febbraio 2023) David, ai microfoni di Dazn, parla della stagione dellantus: "Con laho un legame particolare, so quello che mi ha...

In rialzo invece i valoriNo Goal che si attestano sui 2.20 di Betfair e i 2.23 di Planetwin365.potrebbe diventare il 4° giocatore francese a segnare 50 reti nella massima serie dopo(...Riesce a farmi tenerezza persino Allegri (pensa te), mi torna in mente il 2006 e quei 4 professionisti (Buffon,Piero,e Nedved) che retrocedettero con la Juve e mi ritrovo nel Danilo ...

Trezeguet: 'Io e Del Piero alla Juve Come il Bayern Monaco...' Calciomercato.com

DAZN – Trezeguet: “Osimhen è un attaccante unico, moderno. Nel mondo piace a tanti club, ve lo assicuro” MondoNapoli

Il ritorno del primario Maffulli: «Le flessioni Volevo fare gruppo ... Notizie - MSN Italia

Felipe Melo: "Porto la Juventus nel cuore ma domenica tiferò ... Labaro Viola

È ritornata una delle maglie più belle del Monaco nss magazine

David Trezeguet, ex attaccante della Juve, ha voluto caricare la squadra bianconera verso il match contro la Fiorentina Attraverso il suo profilo Instagram, David Trezeguet ha voluto caricare la Juve ...Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala si è soffermato su Angel Di Maria: "Allegri si rivolge ai suoi uomini-chiave, compreso il disorientato Di Maria. Per ora, ...