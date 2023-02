(Di martedì 14 febbraio 2023) Davidvenuto in collegamento video con gli studi di DAZN al di là del risultati contro la Sampdoria si è complimentato con l’e il suo allenatore per l’impronta di gioco e i risultatiin Europa.– Davidparla in maniera positiva dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi sottolineandoil percorso europeo in Champions League: «L’sta dimostrando di essere unaottima al di là dell’allenatore, giocatori molto importanti che hanno capito la sua idea di gioco e l’sta dimostrando di essere unamolto. Il Napoli ha preso un distacco importante, ma i nerazzurri saranno ...

... del costume, dello sviluppo stesso di questo paese (come, Milan, Roma, come i miracoli di ... mi torna in mente il 2006 e quei 4 professionisti (Buffon, Del Piero,e Nedved) che ...... Nedved, Del Piero,...). La società avrebbe fatto meglio a venderne qualcuno adesso , e ... com'era successo dopo calciopoli (e allora i ricchi erano in Italia e in Spagna,Real e ...

Trezeguet: «Inter restare una squadra competitiva, anche in Europa!» Inter-News.it

Trezeguet su Osimhen: 'Lo vogliono tutti' | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Sampdoria, Stankovic: "Dobbiamo uscire sempre a testa alta" DAZN

DAZN – Inzaghi: “Scudetto La distanza con il Napoli è ampia! Per il momento dobbiamo pensare a noi” MondoNapoli

Supercoppa Italiana, tutte le finali giocate all'estero: Inter-Milan è la 12esima Sky Sport

"L'Inter sta dimostrando da anni di essere una squadra ottima, dimostra di avere non solo un allenatore ma una dimensione importante. Sicuramente lo farà a livello europeo. Porto squadra importante, ...“Lo seguo altrove, perché io guardo tante partite in giro per il mondo e lo vogliono tutti: se ne parla in Germania, in Francia, perché sta dimostrando di essere unico, veloce; è il prototipo del ...