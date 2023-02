Treviglio | in fiamme una falegnameria | ingenti i danni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 febbraio 2023). I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine, i volontari die di Romano di Lombardia sono intervenuti per domare un incendio in unain via Rossaro a. Il primo allarme alle 4.30 di martedì 14 febbraio. I primi ad intervenire sul posto sono stati i vigli del fuoco diche hanno immediatamente contenuto le. Successivamente con l’arrivo dei supporti hanno provveduto ad estinguere e bonificare l’area compromessa. L’intervento si è concluso alle 7.30 circa.