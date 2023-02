Transizione ecologica - Per l' Europarlamento il bando delle endotermiche è definitivo

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 febbraio 2023) L'assemblea plenaria del Parlamento europeo ha approvato, in via definitiva, il testo provvisorio sottoscritto lo scorso ottobre dal Consiglio Ue sull'ormai famosoincluso nel pacchetto "Fit for 55". In particolare, i deputati hanno votato ad ampia maggioranza per licenziare l'accordo sulla revisione degli standard in materia di emissioni di anidride carbonica per le auto e i furgoni di nuova immatricolazione. Le tappe. Il testo, che ha ricevuto 340 voti a favore e 279 contrari (21 gli astenuti), stabilisce il percorso verso la riduzioneemissioni del 55% per le auto e del 50% per i furgoni entro il 2030 e il loro azzeramento totale nel 2035. Tuttavia, rispetto alle proposte iniziali della Commissione europea, sono previste"tappe intermedie". Per esempio, è ...