Tramite amicizia | la recensione | Alessandro Siani si allontana dalla fiaba e cerca il realismo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ladi, il film che segna il ritorno in sala diinsieme a Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase. Al cinema dal 14 febbraio 2023. Il cinema ha bisogno di nomi capaci di attirare l'attenzione del pubblico, ora più che mai. Quindi approcciamo ladicon la speranza che il suo autore e interpretesia in grado di confermare l'appeal che ha avuto in passato per riportare in sala quella fetta di pubblico che aveva fatto capolino da metà dicembre in avanti e sembra aver smarrito di nuovo la via. Ma quello che abbiamo trovato nel nuovo film è undiverso dalle sue recenti incarnazioni cinematografiche, meno ...