Tramite amicizia di Alessandro Siani al cinema | ecco quando esce | cast e trama

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Proprio oggi, nella giornata in cui si celebra l’amore, martedì 14 febbraio 2023, c’è la prima nelle saletografiche italiane di un film dedicato sì ad un sentimento importante, ma non all’amore, bensì all’. Stiamo parlano senza dubbio della commedia ‘’, scritta, diretta e interpretata dae che ha tutte le carte in regola per essere un successo. Insieme a lui, sullo schermotografico, anche Matilde Gioli, Max Tortora e Maria Di Biase.a Sanremo: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, vita privata, spettacoli e Instagram ‘’, da oggi nelle sale Ladi ”...