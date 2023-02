Tragedia nel teramano | 12enne muore cadendo da un' altalena

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 14 febbraio 2023) Teramo - Un bambino di 12 anni è deceduto ieri sera dopo una caduta dall’, lasi è consumata ieri sera verso le 19.30 ad Ancarano in provincia di Teramo. Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull'accaduto, ma da quanto è trapelato, il ragazzino sarebbe caduto dall'posizionata nel giardino di casa battendo violentemente la testa. I soccorsi allertati dai genitori sono arrivati sul posto ma altro non hanno potuto fare che constatare il decesso del ragazzo. Sul posto è giunto il pm di turno Silvia Scamurra che ha disposto il trasporto della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo, dove in mattinata verrà fatta la ricognizione cadaverica e poi lo stesso pm deciderà se procedere con l’autopsia o restituire il corpo del bimbo alla famiglia per la sepoltura. Sulla vicenda indagano i ...