(Di martedì 14 febbraio 2023) Lutto per la squadra francese che giovedì affronterà la Juventus negli spareggi di Europa League. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Equipe, è scomparsa all’età di cinque anni ladi Ignatius, attaccante del. La bambina è stata colpita da un malore contro il quale non c’è stato nulla da fare. Una volta saputa la notizia, il camerunense ha fatto immediatamente ritorno in patria.salterà ovviamente l’andata degli spareggi di Europa League tra Juventus ein programma giovedì all’Allianz Stadium di Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il club francese, ovviamente, gli ha concesso immediatamente il permesso per tornare in patria, pertanto non sarà a disposizione del tecnico delAntoine Kombouare per il playoff d'andata ......delprossimo avversario dei bianconeri nei playoff di Europa League, salterà la sfida di andata di giovedì . Non si tratta di un infortunio, ma di qualcosa di infinitamente peggiore.-...

Juventus-Nantes, tragedia Ganago: muore la figlia di cinque anni Tuttosport

Tragedia Ganago (Nantes): muore la figlia di cinque anni, l ... Eurosport IT

Niente Juve per l'attaccante del Nantes Ganago: che tragedia, è ... Calciomercato.com

Tragedia Nantes, morta la figlia dell'attaccante Ganago Calcio News 24

Ligue 1 LIVE: si parte con Tolosa-Rennes, poi altre 5 partite (c'è il ... Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...