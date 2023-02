Tragedia in campo | il calciatore si accascia a terra e muore | è successo davanti a tutti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Portiere para rigore enel mondo del calcio: il portiere pare un rigore, esulta, poi sie non riprende più. È morto all’età di 25 anni. Gli altrihanno continuato a giocare e non si sono accorti di cosa stesse succedendo. Quando il portiere ha iniziato a tremare, i sanitari sono subito corsi in. I soccorritori hanno cercato di rianimare l’estremo difensore, anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma per lui non c’è stato nulla da fare. (Continua…) LEGGI ANCHE: Terribile lutto nel calcio: è morta la figlia di 5 anni delPortiere para rigore eUn’autenticasi abbatte sul mondo del calcio. Un giovane portiere, di appena 25 anni, nel corso di una partita ...

Ha parato un rigore, poi si è accasciato a terra per un malore ed è morto. Lasu undi calcio in Belgio , durante la partita tra Winkel Sport B e l'SK Westrozebeke, nel torneo valido per la seconda serie provinciale belga, nelle Fiandre occidentali . Arne Espeel ...Unaconsumatasi sotto gli occhi della famiglia perché in panchina sedeva il fratello - ... Sulle prime i calciatori innon si rendono conto della gravità della situazione, ma quando il ...

