Traffico Roma del 14-02-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023) Luceverdedi Ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare permangono code a tratti lungo la carreggiata esterna tra-fiumicino alla diramazioneSud fine peranche in esterna tra la gente della Salaria e più avanti rallentamenti a tratti tra la diramazionenord della via Prenestina in tangenziale ci sono sempre code per lavori della via del Foro Italico alla galleria Fleming verso San Giovanni proseguendo questa dire ilrallenta fino a via Salaria rallentamenti anche verso lo stadio Olimpico dalla via Tiburtina alla via Salaria un incidente rallenta ilsulla via Tiberina siamo all’altezza di via Soriano nel Cimino rallentamenti incidente anche sulla Tiburtina in prossimità di piazzale Valerio Massimo trafficato il ...