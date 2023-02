Traffico Roma del 14-02-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare ci sono code lungo la carreggiata esterna traFiumicino e la diramazioneSud chiude peranche in interna tra la Cassia Veientana più avanti rallentamenti a tratti tra la diramazionenord della via Prenestina i condimenti poi sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città fine per lavori sulla diramazioneSud circa 5 km tra raccordo la barriera in uscita dain tangenziale Ci sono code poi per lavori da via del Foro Italico alla galleria Fleming in direzione San Giovanni proseguendo in questa direzione di sicuro lenta fino a via Salaria allentamenti tra l’aeroporto di Ciampino raccordo verso il centro e rallentamenti per ...