Traffico Roma del 14-02-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna un incidente tra le uscite della Colombo e la via Anagnina code peranche in interna tra la Cassia Veientana della Salaria e più avanti tra Nomentana e la via Prenestina in tangenziale Ci sono code per lavori da via del koala galleria Fleming in direzione San Giovanni proseguendo in questa direzione altri allentamenti tra Tor di Quinto è l’uscita di via Nomentana sempre verso San Giovanni segnaliamo anche un incidente in prossimità della Batteria Nomentana levia Aurelia Antica tra via delle Fornaci e l’arco di Paolo Quinto sono terminati i lavori e al via da oggi lavori di potatura in zona San Giovanni su via Gallia trasporto pubblico chiusa la stazione Barberini sulla linea ...