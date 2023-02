Traffico Roma del 14-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023) Luceverdemo pomeriggio e Ben ritrovati alle porte della capitalebloccato per un veicolo in fiamme sulla A1Firenze tranord e Guidonia verso code per lavori sulla tangenziale est da via del Foro Italico alla galleria Fleming in direzione San Giovanni La polizia locale segnala rallentamenti su via di Boccea in prossimità di via Brusasco altro incidente su via Trionfale altezza via della Tenuta di Sant’Agata al quartiere Appio Latinoincolonnato su via Cilicia tra via Cristoforo Colombo 2 via Satrico in direzione San Giovanni al quartiere Ludovisi in corso una manifestazione in via Flavia davanti al ministero dei lavori chiusa temporaneamente altra via Antonio Salandra e via Aureliana deviate alcune linee bus sempre in zona un’altra ...