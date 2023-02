Traffico Roma del 14-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto code per incidente su via Pontina tra Aprilia e Pomezia sono circa 3 Al momento i chilometri di coda versoincolonnamenti su via Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Malafede in direzione raccordo sulla tangenziale est code per lavori da via del Foro Italico alla galleria Fleming in direzione San Giovanni in zona Capannelle file per lavori su via Appia tra via delle Capannelle e il raccordo in uscita daal quartiere Ludovisi in corso una manifestazione Invia mia davanti al ministero dei lavori chiusa temporaneamente altra via Antonio Salandra e via Aureliana sempre in zona o un’altra manifestazione in via Molise fino le 14 possibili modifiche alla circolazione al via da oggi lavori di potatura in zona San Giovanni su via Gallia è in zona ...