Traffico Roma del 14-02-2023 ore 08 | 30

(Di martedì 14 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto auto in coda per lavori lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Aurelia e via Pontina file anche lungo l’anello interno tra la diramazionenord e via Nomentana code a tratti Poi tra Casilina e via AppiaIncoronato sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la saletta sullaFiumicinointenso e code tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur nel quadrante Nordincolonnato su via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti fine su via Salaria tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe sulla tangenziale estintenso e code a tratti tra via dei Monti Tiburtini e via Salaria in direzione stadio Largo Settimio Passamonti e viale ...