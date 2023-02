Traffico Roma del 14-02-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno belli trovati all’ascoltointenso e code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra il bivio per Napoli e via Ardeatinain Tornato sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est e progressivamente ilsulle consolari in direzione della capitale code su via Flaminia tra il raccordo è via dei ponti fine su via Salaria tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe rallentamenti poi sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima rallentamenti lungo la tangenziale est in prossimità dello svincolo di via Salaria in direzione Stadio Olimpico cosa invece tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni al via da oggi lavori di potatura in via Gallia possibili rallentamenti per il ...