“Tra me e lui c’è attrazione” Rosa Chemical | l’altro cantante esce allo scoperto

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo Sanremo 2023 si continua a parlare die ora c’è unche ha ammesso di averenei suoi confronti. Il bacio con Fedez e i suoi gesti hot sul palco, con tanto di plug anale portato sul palco dell’Ariston durante l’esibizione di venerdì scorso con Rose Villain nella serata dedicata alle cover, hanno fatto il giro della rete. Ma ora c’è delche finora era rimasto all’oscuro, ovvero quest’interesse di un suo collega, che ha confermato che lui è un ragazzo molto bello. Prima di dirvi chi di Sanremo 2023 ha interesse per, parliamo quindi di unche si è esibito e che ha ammesso l’, c’è qualche novità sulla presunta lite tra il rapper milanese e Chiara Ferragni. A ...

... e le parole insieme ironiche e profonde di RDJ ci ricordano quanto l'incontroi due nel ... nel prossimo Fast & Furious 11: "C'è un personaggio perfetto per" Robert Downey Jr. su Jon Favreau: "...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip che diventerà mammaqualche mese, ha spiegato di ... Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisireplica in diretta, poi posta una story: ma cosa vuole ...

Sanremo 2023, Olly: “C’è attrazione tra me e lui, anche di tipo sessuale…” Il Fatto Quotidiano

"Surreale, lui faceva tenerezza...". La rivelazione sulla lite tra i ... ilGiornale.it

Rosa Chemical "Tra me e lui attrazione sessuale": chi esce allo ... Liberoquotidiano.it

«Rispettarsi e dirsi sempre tutto», i segreti degli amori senza fine tra ... Il Tirreno

San Valentino a Venezia, due luoghi romantici dove andare assolutamente VeneziaToday

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pasquale Marino, allenatore: “Luciano è un allenatore di tale esperienza che saprà tenere la guardia altissima, anche ...CORTINA - Cane ruzzola per 500 metri tra lingue di neve e salti di roccia ... Il proprietario è sceso da lui e ha chiesto aiuto attorno alle 13. Trasportata dall'elicottero dell'Air service center, ...