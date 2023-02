Toyota - In arrivo una nuova generazione di elettriche Lexus

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non è facile la transizione da un grande presidente come Akio Toyoda (classe 1956), che negli ultimi 14 anni ha riportato (e mantenuto) il gruppoai vertici mondiali nelle vendite, ha vinto tutto nelle principali categorie del motorsport (rally WRC, Wec endurance e raid: cioè, tutto tranne la F.1), ma soprattutto ha spinto per realizzare una gamma di modelli stradali dall'appeal crescente sul piano del design, della tecnologia e del piacere di guida. Il primo aprile ci sarà il passaggio a un nuovo ceo, Koji Sato, classe 1969, attuale chief branding officer e presidente diInternational e Gazoo Racing, che avrà un nuovo staff e una strategia differente. I nuovi piani sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa: e tra questi, spicca lo sviluppo di un'intera,di ...

Nel 1982, il suoalla guida dellasegna anche la nascita dell'attuale gruppo, con la fusione delle attività commerciali e produttive, che erano divise dagli anni Cinquanta. Il ...Il fulcro di tutto rimane il prodotto, un mantra che allahanno tenuto sempre in grandissima considerazione. Come dimostrano ancora le parole di Sato: "La nostra più grande risorsa è il valore ...

