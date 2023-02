Tour of Oman 2023 | Diego Ulissi | “Perfetti come squadra | ora sono secondo in classifica e vediamo domani”

Lo statunitense Matteo Jorgenson ha vinto la terza tappa delof2023 , con arrivo in salita a Jabel Hatt. Il corridore della Movistar si è imposto grazie all'attacco nelle ultime centinaia di metri, al termine di un'ascesa dalle pendenze non certo ...Dopo la vittoria nel 2022 di Hirt, la corsa a tappe araba si disputerà quest'anno dall'11 al 15 febbraio. Ilof2023 è composto da cinque tappe con un percorso molto adatto ai grimpeurs. Gli snodi cruciali saranno le salite di Jabal Haat e la Green Mountain dell'ultima frazione. Tra i favoriti per ...

Diego Ulissi ha vinto la quarta tappa del Tour of Oman, corsa ciclistica di livello 2.Pro che si si disputa in Medio Oriente. L’alfiere della UAE Emirates si è imposto sul traguardo di Yitti Hill al ...Stage 3 of the Tour of Oman, finishing atop Jabal Hatt, was notable for playing host to Matteo Jorgenson's debut pro victory, but half a minute after the American triumphantly crossed the line there ...