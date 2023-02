Totti e Noemi | ecco cosa faranno per il primo San Valentino ufficiale

(Di martedì 14 febbraio 2023)Sanper la coppia. I due sono in viaggio per una destinazione ancora misteriorsa ma, considerando che sono in treno, non dovrebbe essere troppo lontana da Roma.

Primo San Valentino ufficiale per la coppia. I due sono in viaggio per una destinazione ancora misteriorsa ma, considerando che sono in treno, non dovrebbe essere troppo lontana da Roma. In ogni caso, la coppia è partita oggi e ...A tal proposito molto si è detto ultimamente diBocchi e una voce insistente parlava di una possibile crisi tra i due. Adesso però la rivista 'Gente' sgancia un'altra bomba di gossip: ...

Noemi incinta di Totti L'indizio in bella vista che accende il sospetto Corriere dello Sport

Francesco Totti, Noemi Bocchi è incinta I paparazzi fotografano la cartellina clinica (lasciata in auto) ilgazzettino.it

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, è incinta RaiNews

Totti-Noemi, si allarga la famiglia Quel dettaglio nell'auto fa sognare i fan (FOTO) Tennis Press

Primo San Valentino ufficiale per la coppia Totti-Noemi. I due sono in viaggio per una destinazione ancora misteriorsa ma, considerando che sono in treno, non dovrebbe essere troppo lontana da Roma. I ...Si fanno sempre più insistenti i rumor su una presunta gravidanza di Noemi Bocchi. Dopo le voci su una presunta crisi, la fidanzata di Francesco Totti potrebbe essere in attesa del suo terzo figlio ...