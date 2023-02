Toscana | scuola | asili nido gratuiti L’annuncio del presidente Giani

Leggi su firenzepost

(Di martedì 14 febbraio 2023) Toccano quota 18,4 milioni le risorse che laassicura per il 2022/2023 ai bandi comunali per i nidi e al pacchettoa sostegno di studentesse e studenti delle scuole secondarie, pur in una fase di transizione verso il nuovo settennato di fondi europei L'articolo proviene da Firenze Post.