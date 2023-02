Torna a livelli interessanti il prezzo dell’iPhone 14 su Amazon oggi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Può essere vantaggioso acquistare quest’sul’iPhone 14 da 128GB di memoria interna, un dispositivo di ultima generazione a marchio Apple che può contare già su uno sconto importante e che non può di certo passare inosservato. Approfondendo quanto proposto nella giornata odierna dal famoso sito di e-commerce, ecco che notiamo come ilda listino di questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB, di 1029 euro, sia stato scontato del 13%. La nuova offertaper l’iPhone 14: dettagli sulche è stato fissato a San Valentino Riecco una buona offerta, dunque, dopo quella di alcuni giorni fa. Tale percentuale ha portato al costo finale di 897 euro, cifra senza dubbio più bassa e che può far pensare a qualche utente titubante di poter finalmente avere tra le mani l’ultimo top di gamma ...