Torino | Schuurs adesso vale tantissimo | c’è l’interesse delle big di Premier

(Di martedì 14 febbraio 2023) Acquistato quest’estate dall’Ajax, Perrè la vera rivelazione di questo campionato per il. Il centrale olandese, arrivato per sostituire Gleison Bremer, sta disputando la stagione della consacrazione. Proprio per questo motivo, spiega l’edizione odierna di Tuttosport, il centrale delè finito nel mirino di diverse big di. Su tutte: Liverpool, Manchester United e Tottenham sarebbero parecchio interessante all’acquisto del centrale olandese. PerrAcquistato a 11 milioni,! Preso a 11 milioni per sostituire Bremer – che è restato ama sponda Juventus – il centrale dell’Ajax sta facendo parlare di sé a suon di grandi prestazioni. Tuttosport di oggi, ...

L'Inter aveva messo gli occhi sul difensore del, Perr, ma il club granata non ha intenzione di fare sconti per il suo cartellino. Anzi, secondo Tuttosport , la valutazione che il patron Urbano Cairo sta già facendo in vista del ...

Perr Schuurs era convinto che Torino, il Torino, potesse essere la destinazione giusta per continuare a crescere e per dimostrare di essere un signor difensore, di non essere inferiore al coetaneo che ...Uno dei nomi più caldi nel prossimo mercato estivo in casa Torino sarà certamente quello di Perr Schuurs, centrale olandese arrivato in estate e chiamato al non facile compito di sostituire Gleison ...