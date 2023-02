Tom Holland sarà Fred Astaire per il regista Paul King - Magazine

Il regista di 'Paddington' dirigerà l'interprete di Spider - Man nel film biografico dedicato al grande attore e ...In uno Fred Astaire sarà interpretato da, nell'altro da Jamie Bell . Le due produzioni sono completamente indipendenti. Il primo film, annunciato lunedì 13 febbraio da The Hollywood ...

Tom Holland sarà Fred Astaire per il regista Paul King QUOTIDIANO NAZIONALE

Tom Holland torna a ballare: sarà Fred Astaire La Stampa

Fred Astaire: il biopic con Tom Holland sarà diretto da Paul King Everyeye Cinema

Tom Holland: il biopic su Fred Astaire ha trova il suo regista Cinefilos.it

Fred Astaire - Paul King dirigerà il biopic con Tom Holland ComingSoon.it

Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...Tom Holland e Jamie Bell si caleranno entrambi nei panni dell'icona della danza a Hollywood Fred Astaire in due biopic indipendenti, in fase di sviluppo.