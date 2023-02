Titoli Stato | collocati 8 | 5 mld in Btp | rendimenti in rialzo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. - (Adnkronos) -innelle aste con cui oggi il Tesoro ha collocato 8,5 miliardi di euro in Btp a 3, 7 e 15 anni. Nell'asta diin scadenza a gennaio 2026 ono statiBtp per 3,5 miliardi a fronte di una domanda per 5,26 miliardi: rispetto all'ultima asta del 12 gennaio scorso il rendimento medio è salito di 11 punti al 3,37%. Più basso l'incremento registrato nell'asta di Btp a 7 anni (Dicembre 2029): a fronte di una domanda di 4,8 miliardi sono statiper 3,5 miliardi con un tasso cresciuto di 3 punti fino al 3,80%. Infine nell'asta dicon scadenza a marzo 2038 l'importo collocato èpari a 1,5 miliardi con un rendimento al 4,28%.

Concorso per l'ammissione di 69 allievi ufficiali per la Guardia di Finanza. Èindetto per l'anno accademico 2023/2024 il concorso, pered esami, per l'ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - all'Accademia della ...

Nella giornata di oggi il Tesoro ha allocato complessivamente titoli per 8,5 miliardi di euro, al massimo del range che era 7-8,5 mld. Nel dettaglio, è stato allocato il Btp triennale (scadenza 15 ...