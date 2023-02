Tifosi bergamaschi in trasferta per Ilicic | Josip li incontra e si commuove

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 febbraio 2023) Visite speciali per. Domenica 12 febbraio lo sloveno ha giocato con il suo Maribor sul campo del FC Koper, la squadra della città di Capodistria, primo centro dopo il confine tra Italia e Slovenia, a pochi chilometri da Trieste. Un gruppo didell’Atalanta ha colto l’occasione per organizzare unaspeciale ed essere sugli spalti del match, giocato alle 15 e vinto 0-1, con il Professore partito titolare. Nel post-partita, racconta Vecer, l’ex numero 72 nerazzurro hato i fan e non ha nascosto la sua commozione alla vista dei fan dei suoi vecchi colori. Grande Prof jeu Ili?i?u dejala objokana navija?ica @Atalanta BC , ki je s še nekaj ljudmi iz Bergama prišla v Koper podpreti za njo najboljšega nogometaša v zgodovini Atalante. @vecer ...