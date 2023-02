Tifo violento | Gravina | ' Daspo non basta' Abodi | ' Basta con le relazioni equivoche'

Gli episodi di violenza intorno al mondo del calcio sono di nuovo in aumento e la preoccupazione cresce. È evidente nelle parole del presidente Figc Gabriele Gravina, a margine della presentazione del ..."Servono sanzioni più pesanti, non solo da parte nostra ma anche da parte dei giudici. Chi viene individuato dagli organi di polizia per atti di violenza non può cavarsela con un fermo di un'ora o di ...

(Adnkronos) - "Servono sanzioni più pesanti contro il tifo violento, non solo da parte nostra ma anche da parte dei giudici. Chi viene individuato dagli organi di polizia per atti di violenza non può ...(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Quella sulla violenza "non è una statistica fredda ma un grido di allarme". Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione della presentazione del rep ...