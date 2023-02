“Ti uccido con la motosega” | 46enne torna a minacciare l’ex moglie | arrestato il giorno di San Valentino

Leggi su tpi

(Di martedì 14 febbraio 2023) Già condannato per gli abusi nei confronti del, dopo la scarcerazione èto ad aggredirla e minacciarla, fino a inviarle un video in cui brandiva una. Undel lecchese èto in carcere con l’accusa di violenza privata, violazione di domicilio e atti persecutori per aver continuato a perseguitarecompagna nonostante i divieti del giudice. L’uomo era stato giàlo scorso aprile per sequestro di persona e maltrattamenti, sempre nei confronti della donna, ed era stato condannato in primo grado a un anno e 3 mesi. Dopo la scarcerazione a novembre erato a minacciarla, arrivando a introdursi nella sua abitazione e ad aggredirla. Le avrebbe anche inviato, tramite un’amica, un video in cui ...