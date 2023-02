The Penguin | nuove aggiunte al cast della serie HBO Max con Colin Farrell

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tre nuovi attori si sono aggiunti aldi TheTV che vedràriprendere i panni di Oswald Cobblepot, alias Pinguino. Continua ad ampliarsi ildi Theper HBO Max che vedràriprendere i panni di Oswald Cobblepot, alias Pinguino, una delle nemesi principali del cavaliere oscuro. Lo show, composto da 8 episodi, fungerà da apripista per il sequel di The Batman, già confermato e in arrivo nel 2025. Faranno parte delMichael Kelly, noto per i suoi ruoli in House of Cards e Jack Ryan, e Shohreh Aghdashloo, nota per i ruoli in House of Sand and Fog e The Expanse. L'ultima aggiunta è Deirdre O'Connell, vincitrice di un premio Tony per la sua …

Continua ad ampliarsi il cast di The Penguin, serie per HBO Max che vedrà Colin Farrell riprendere i panni di Oswald Cobblepot, alias Pinguino, una delle nemesi principali del cavaliere oscuro. Lo show, composto da 8 episodi

