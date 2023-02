Test MotoGP | novità strabilianti sulle Ducati | tutti i dettagli

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 14 febbraio 2023): ecco che cosa è successo nel giorno delle prove libere,. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lecontinuano a stupire in queste prime prove libere a Sepang. Nello Shakedown, il collaudatore Michele Pirro ha messo in mostra alcune modifiche aerodinamiche, mentre Pecco Bagnaia Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.