Terzo Polo e Pd | la strage firmata Letizia Moratti | cosa cambia ora

(Di martedì 14 febbraio 2023) Se le regionali in Lombardia saranno la tomba del, la foto sulla lapide della strana creatura politica di Carlo Calenda e Matteo Renzi nata per scalare il centrosinistra non potrà che essere il fermo immagine diintenta a cucinare una torta senza zucchero. Il video virale del periodo natalizio è stata una triste profezia elettorale: l'ex sindaca di Milano, candidata governatrice a sorpresa dei moderati (con la speranza, vana, di attirare a sé prima Forza Italia e frange del centrodestra, quindi addirittura i dem) si è ritrovata non solo senza zucchero, ma pure senza sale, senza ingredienti, senza voti. I dati degli scrutini sono chiari e impietosi: ilnon arrova al 10%, con la lista dellaferma al 6% e quelle di ...

per il centrodestra, si impone su Alessio D'Amato, Pd, e Donatella Bianchi, M5s) e in Lombardia (Attilio Fontana, cdx, si conferma battendo Pierfrancesco Majorino, pd, Letizia Moratti,, e ...La candidata delLetizia Moratti è al 10 per cento: 'La vittoria del centrodestra in Lombardia è netta, ma vincere con un 41 per cento di affluenza è una sconfitta', ha dichiarato.

Dalle elezioni Regionali in Lombardia e in Lazio emerge un elemento allarmante per il mondo della sinistra: sia che si presentino unite sia che si presentino divise, le opposizioni sono sempre…