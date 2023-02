Terzo polo | Calenda | no ad alleanza con Pd | noi centro liberale

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 14 febbraio 2023) caption id="attachment 330602" align="alignleft" width="150" Carlo/captionUn'strutturale con il Pd? "Assolutamente no perchè sennò sarei rimasto nel Pd". Così Carlo, leader di Azione all'Aria che tira su La7 all'indomani delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia."Il nostro progetto non è distruggere il Pd ma mettere insieme une popolare e diventare il perno di coalizioni che da sole non riescono a governare", spiega aggiungendo che per ora è possibile fare battaglie comuni all'opposizione come è stato con la mozione contro Delmastro "io sono favorevole al salario minimo e sono pronto a votarlo con chi lo vota, viene sempre prima il provvedimento rispetto a chi lo vota".