Terroristi | non barche Minniti | la cupa profezia su Italia e sbarchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Attenti al confine meridionale, il nostro benessere dipenderà dall'Africa. Non c'è nulla, nessun muro che potrà reggere: se l'Africa nei prossimi vent'anni starà bene, l'Europa starà bene, altrimenti saranno guai per tutti. Per questo confido molto nel cosiddetto piano Mattei lanciato dal nostro premier nella sua missione africana, ma il progetto dev'essere europeo per funzionare. Poi ovvio, anche per ragioni geopolitiche, l'non può che svolgere un ruolo chiave». Lei ha parlato di vent'anni, ma se aspettiamo l'Unione Europea, invecchieranno i nostri nipoti prima che il dinosauro burocratico si desti... «Quello che più mi preocè la miopia dell'Unione Europea, che non ha compreso fino in fondo il senso della sfida che la attende e la drammatica guerra in Ucraina complica tutto: sposta tutta l'attenzione a Nord e a Est. Basti pensare che nel ...