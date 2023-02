Terrorismo di matrice fascista in Sardegna | quattro arresti e 11 perquisizioni – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Attività intimidatorie, compiute anche con armi ed esplosivi, nei confronti di cittadini e verso le sedi di seggi elettorali e traffico e spaccio di stupefacenti: i carabinieri del Ros, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “”, l’11esimo Nucleo Elicotteri di Elmas e il Nucleo Cinofili, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura della Repubblica, per associazione con finalità di, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché reati contro la persona ed il patrimonio, e ulteriori 11 decreti di, nei confronti disoggetti fra i quali alcuni presunti componenti di un gruppo neoattivo in particolare nella ...