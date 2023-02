Terremoto Turchia-Siria | nave San Marco carica di aiuti partita da Brindisi arrivata ad Alessandrina Marina militare

(Di martedì 14 febbraio 2023) Yweet del dipartimento della protezione civile:Sandellacon glidestinati alla popolazione diè giunta a Alessandretta. Al molo sono in corso le operazioni di scarico dell’ospedale da campo e dei materiali per l’assistenza. L'articoloSandidaad proviene da Noi Notizie..

Sono 8mila le persone estratte vive dalle macerie. L'Unicef lancia l'allarme: 'Milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria ...A una settimana dalche ha messo in ginocchio Siria e, il bilancio delle vittime continua ad aumentare: i morti accertati sono oltre 41mila, ma non esiste una stima ufficiale su quante persone possano ...

Sisma: quasi 41mila i morti in Turchia e Siria. Salvati dalle macerie due fratelli dopo 181 ore - Sisma in Siria: mamma e neonato salvati due volte in 3 giorni - Sisma in Siria: mamma e neonato salvati due volte in 3 giorni RaiNews

Sisma Turchia-Siria: in salvo altre 2 persone, dopo 198 ore Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, ancora salvataggi dopo nove giorni. Le vittime sono 41mila Sky Tg24

Terremoto in Turchia, muore «di fatica» nel cercare superstiti tra le macerie: addio al cane da soccorso... Corriere della Sera

Terremoto Turchia, cane da soccorso muore di fatica mentre cerca superstiti TGCOM

Sette giorni dopo due violenti terremoti e più di 1.600 scosse di assestamento, l'Unicef annuncia che sarebbero più di sette milioni i bambini coinvolti in Turchia e in Siria. La stima diffusa oggi ...Terremoto in Turchia e Siria, tre giovani salvati dopo 200 ore. Allarme bambini Sono 8mila le persone estratte vive dalle macerie. L'Unicef lancia l'allarme: "Milioni di bambini hanno bisogno di ...