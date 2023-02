Terremoto Turchia-Siria | il bilancio è di quasi 41mila morti Ottomila persone estratte vive

Sono almeno 31.974 le persone che hanno perso la vita ina causa delche ha colpito il sud est del Paese. Lo rende noto l'agenzia per i disastri e le emergenze Afad, come riporta Anadolu. .Si continua a scavare ine stamattina i soccorritori hanno salvato altre 3 persone sepolte sotto le macerie a otto giorni dal terribileche ha colpito il sud del paese e la Siria. Finora, secondo le ultime ...

Milano, 14 feb. (LaPresse) – Sale a 31.974 il bilancio dei morti in Turchia nel terremoto che lunedì scorso ha colpito il Paese. Lo afferma l’agenzia turca per i disastri, come riporta Anadolu. Il ...(ANSA) - GINEVRA, 14 FEB - Più di 7 milioni di bambini sono stati colpiti dai devastanti terremoti che hanno devastato la Turchia e la Siria il 6 febbraio, ha dichiarato oggi l'Unicef, sottolineando ...