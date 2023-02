Terremoto Turchia | Atsu ancora disperso | l’agente chiede aiuto al club

(Di martedì 14 febbraio 2023)non si hanno notizie certe su Chrisian, 31enne calciatore ghanese, oggi in forza all’Hatyaspor, che risultatra i dispersi dopo il sisma in. “Sono passati nove giorni dale non abbiamolocalizzato Christian”, ha spiegato il suo agente, incon la famiglia del calciatore. “Abbiamo urgentemente bisogno di maggiori risorse, compreso un interprete che ci aiuti qui sul posto. Chiedo aldi occuparsi insieme a noi delle ricerche, la loro conoscenza del territorio potrebbe essere estremamente utile. Imploriamo il presidente dele il sindaco di Hatay di mettere i soccorsi come priorità”. SportFace.

E, pochi giorni fa, il devastanteine Siria.'Nei momenti di difficoltà ci si rende conto che solo l'amore può vincere la paura' osserva monsignor Soddu. 'Che cosa spinge le persone ...... racconta Mujdat Okenek, medico d'urgenza che ha prestato soccorso ad Abir, 25 anni, estratta viva dalle macerie dopo 180 nella provincia di Hatay, in, una delle più devastate dal. ...

Sisma: 37 mila i morti in Turchia e Siria. Salvate dalle macerie due donne dopo 208 ore - La prima delegazione delle Nazioni Unite entra in Siria nordoccidentale controllata dai ribelli - La prima delegazione delle Nazioni Unite entra in Siria nordoccidentale co RaiNews

Dopo il terremoto arrivano i primi aiuti nelle aree ribelli della Siria Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria: dopo il sisma la guerra degli aiuti bloccati da regime e ribelli. Allarme orfani Servizio Informazione Religiosa

Terremoto in Turchia, muore il cane da soccorso Proteo - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, muore «di fatica» nel cercare superstiti tra le macerie: addio al cane da soccorso... Corriere della Sera

Emel Atici e sua figlia Püryan sono tra le oltre 40mila vittime del terremoto che ha devastato la Turchia. La popolare attrice volto della soap turca Terra Amara (che in Italia va in onda su Canale5) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...