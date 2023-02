Nicolò Zaniolo va al Galatasaray , in quella Turchia da cui, dopo la tragedia del, la ...00 Cosenza - Ternana 0 - 0 14:00 Perugia - Brescia 4 - 0 14:00 Pisa - Südtirol 0 - 1 14:00- Bari ...Ilha però cambiato i programmi. Non l'epilogo dell'avventura del calciatore in ... frenando quello strapotere fisico che gli permise a Ferrara contro la, dopo il primo ko, di segnare un ...

Terremoto Spal, fuori De Rossi dentro Oddo ilGiornale.it

Emegrenza terremoto, l'impegno della Caritas per la popolazione il Resto del Carlino

Terremoto in Turchia, l'ex Spal Crivellaro: "La casa che oscillava e le ... il Resto del Carlino

La Lega B sostiene la raccolta fondi di UNICEF Italia SPAL

Terremoto Turchia, due squadre si ritirano dal campionato: una era ... LazioPress.it

Oggi i due campioni del mondo si avvicendano su una prestigiosa panchina di Serie B, quella della Spal, che urla di paura. Esce De Rossi ed entra Massimo Oddo. Il fato compie degli scherzi davvero ...Primo tempo ricco di emozioni contrastanti al San Nicola. Dopo il vantaggio lampo, firmato Esposito, il Cosenza prende fiducia e arriva al pari a metà frazione grazie al perfetto inserimento di ...