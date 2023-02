Terremoto in Turchia | due bimbi e un giovane estratti vivi dalle macerie dopo 198 ore

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ankara – Nuovi ‘miracoli’ in. Due fratelli sono stati recuperatida sotto lea Kahramanmaras, 198 orela devastante scossa didel 6 febbraio scorso, mentre un 18enne è stato trovato in vita nella provincia sudorientale di Adiyaman. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Anadolu. Continua intanto a salire il numero dei morti: l’ultimo bilancio parla di 31.643 vittime. Mentre su Twitter, il ministro della Sanità nazionale turco Fahrettin Koca ha reso noto che sono oltre 19.300 i feriti in cura negli ospedali di tutto il paese, di cui 3.636 sono attualmente in cura in unità di terapia intensiva. Più di 158.000 le persone sono state evacuate. (fonte Adnkronos)