Terremoto in Siria | bimba salva grazie al sacrificio della sorella | l’ha protetta con le braccia e poi è morta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Commuove la storia drammatica di una bambina che si èta dalle macerie dopo ilche ha devastato lae la Turchiaalsorellina. Siamo a Jandiris, nel nord di Aleppo, in. Una bambina ha protetto la sorellina dalle macerie avvolgendola tra le sue. Lei è, mentre l’altra è riuscita a sopravvivere ed è statata dai soccorritori. A raccontare questa storia struggente è stata l’organizzazione umanitaria di protezione civile Caschi bianchi, attiva nel nord-est, su Twitter. “La sua sorellina si è sacrificata… Momenti incredibili perre una bambina che era in grembo a sua ...

...in salvo nella provincia sud - orientale turca di Kahramanmaras dopo essere rimaste per 198 ore sotto le macerie delche il 6 febbraio scorso ha devastato il sud della Turchia e la...Dinanzi a un evento così catastrofico come ilche ha sconvolto Turchia e, davanti alle decine di migliaia di morti e dispersi, se vi era una domanda su cui non dovevano esservi dubbi nel rispondere era proprio il dilemma se ...

Sisma Turchia-Siria: in salvo altre 2 persone, dopo 198 ore Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria: Assad cambia idea sugli aiuti Euronews Italiano

Terremoto Turchia e Siria, un 12enne estratto vivo dopo 182 ore sotto le macerie. Le vittime sono oltre 41mila Il Fatto Quotidiano

Sisma: 12enne salvo dopo 182 ore sotto le macerie ad Antiochia Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, quei bimbi che per miracolo si sono salvati dal sisma Sky Tg24

Nel contesto del drammatico terremoto che il 6 febbraio scorso ha devastato il sud della Turchia e la Siria nord-occidentale arrivano ancora incredibili notizie di salvataggi.Cerveteri tende la mano alla popolazione turca e siriana colpita dal devastante terremoto avviando una serie di raccolte ... «Le immagini provenienti dalla Turchia e dalla Siria sono strazianti – ...