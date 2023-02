Terremoto | ' Correvano a salvare i figli | morti con loro' Vigili del fuoco applauditi in strada | il racconto

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tornati a casa da Siria e Turchia. 'Scavavamo tra le scosse sotto una palazzina di 8 piani crollata: al distributore tutti fuori dalle auto per salutarci'

Tornati a casa da Siria e Turchia. 'Scavavamo tra le scosse sotto una palazzina di 8 piani crollata: al distributore tutti fuori dalle auto per salutarci'... il disastro di Aleppo e della popolazione ancora ferita: "Contro di noi guerra e natura"... In strada c'erano molte persone che, alcune cercavano riparo dalla pioggia battente sotto ...

Arezzo, 14 febbraio 2023 – Hanno tentato di mettere in salvo i figli, mentre il terremoto squarciava un palazzo di otto piani. Si sono precipitati nelle camerette, li hanno presi in braccio ...