Terra amara | spoiler | Sabahattin si allontanerà da Jülide | ecco perché

(Di martedì 14 febbraio 2023)Arcan avivrà un momento di grande difficoltà, come segnalano glidella soap opera turca. Il medico, a breve, comincerà a manifestare interesse per il nuovo Pubblico Ministero di Adana,Yalç?nkaya. Ad accorgersi della sintonia tra i due, sarà Müjgan Hekimo?lu, la neo moglie di Yilmaz Akkaya. La donna, proprio affinché il suo collega e l'affascinantesi avvicinino e comincino a frequentarsi, deciderà di invitare entrambi a cena nella nuova casa in cui si trasferirà con il marito, nella tenuta Yaman. I quattro trascorreranno una piacevole serata e la confidenza tra il medico eaumenterà. Le premesse per una relazione d'amore appassionante ed entusiasmante, dunque, non mancheranno, ma qualcosa turberà profondamente ...

Nelle prossime puntate di, la brutta frizione che si verrà a creare tra Demir (Murat Ünalms) e la madre Hünkar Yaman (Vahide Perçin) creerà un grosso stato d'agitazione nella nonnina Azize (Serpil Tamur). Non a ...Difatti durante la messa in onda della soap opera turcaè passato lo scroll in sovrimpressione in cui è stato annunciato dapprima il ritorno del programma, e successivamente l'apertura ...

È morta Emel Atici, attrice della soap turca Terra Amara che in Italia va in onda su Canale 5. La donna e sua figlia Püryan sono state… Leggi ...Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha chiederà a Demir di rimanere a vivere a Istanbul, ma senza la suocera. Un dialogo che verrà udito da Hunkar, la quale deciderà di far ritorno ad ...