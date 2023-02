Teresa Cilia | la grave malattia l’ha gettata nel terrore | Condizioni di salute

(Di martedì 14 febbraio 2023)Una delle tante ex troniste di Uomini e Donne ha rivelato di soffrire di unapatologia. Scopriamo come sta oggi e come ha affrontato il periodo buio. Nata il 27 febbraio 1987 a Ragusa ed è nota per essere stata una tronista a Uomini e Donne, programma di Canale5 condotto dalla Queen Mary, ovvero Maria De Filippi. La giovane aveva preso parte anche a Ragazzi e Ragazze, uno spin off di Uomini e Donne doveaveva corteggiato Tommaso Scala. In seguito, si è seduta lei stessa sul trono. Le partecipazioni televisive Gli appassionati di Uomini e Donna sanno che laè uscita dalla trasmissione insieme a Salvatore Di Carlo. I due, nel 2015, hanno partecipato ad un altro programma, ovvero Temptation Island, sempre su Canale5. A quanto si poteva notare, la coppia ...

L'ex tronista risponde ad una domanda sul tradimento: "In realtà non penso si superi, un po' come quando strappi un foglio, lo vuoi riattaccare ma non sarà mai come prima". di Redazione Notizie.it ...Comunqueha avuto un tumore in passato, quando aveva solo 24 anni, e come ha confessato lei sui social "nessuno sa cosa mi ha lasciato addosso" . Ovviamente le è "crollato il mondo ...

