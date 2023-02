Tenta il suicidio | poliziotto libero dal servizio lo salva

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 14 febbraio 2023) Voleva farla finita, ma la prontezza e la professionalità di undal, che in quel momento passeggiava la compagna, gli hato la vita.È successo nei giorni scorsi a Savona, dove un 35enne ha cercato di farla finita, provando a buttarsi da un dirupo. Il, notato il giovane che stava scavalcando, non ha esitato un attimo a raggiungerlo. Il 35enne minacciava di buttarsi, ma l’agente, con calma e con grande umanità è riuscito a farlo desistere affidandolo alle cure dei soccorsi.”Un gesto di grande umanità e professionalità – ha commentato Fabio Conestà Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia Mosap – ci auguriamo che i nostri vertici prendano in considerazione una proposta premiale idonea per questo coraggioso collega che, ...