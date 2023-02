Tenta furto di notte in una scuola ma era seggio elettorale e trova i carabinieri | denunciato

(Di martedì 14 febbraio 2023) Era convinto di poter portare a termine indisturbato un “colpo” all’interno della“G.D. Romagnosi” di Carate Brianza, pochi chilometri a nord di Monza, ma ha dimenticato un dettaglio: l’istituto comprensivo fungeva daper le elezioni regionali in Lombardia. Così quando ha fatto irruzione intorno alle 22 di sabato scorso iche presidiavano le urne lo hanno sentito mentre, al piano di sotto, forzava la serratura della mensa, e hanno chiamato subito una nuova pattuglia di supporto. Lo hanno notato all’esterno dell’edificio, che si allontanava nel buio, e gli hanno chiesto di identificarsi: con sé aveva una busta della spesa che conteneva vari generi alimentari freddi, come se fossero appena stati presi da un frigorifero. Di fronte alle domande dei militari ha confessato, ammettendo di essere appena uscito dalla ...

L'uomo è stato tratto in arresto per violazione di domicilio e ricettazione. Al termine delle formalità è stato tradotto in ...Il 6 febbraio scorso, infatti, gli agenti in servizio di volante presso il Commissariato di Polizia di Otranto sono intervenuti, su chiamata della Centrale Operativa, per una constatazione di...

