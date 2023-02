Tennis | Lorenzo Musetti | “Devo alzare il mio livello di gioco Attacchi di panico? Sto lavorando con uno specialista”

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023)non si nasconde. Ilta azzurro, oggi numero 20 del ranking ATP, è impegnato nell’ATP 250 di Buenos Aires e dall’Argentina ha parlato di tante cose in una chiacchierata con ESPN. Daldiaglidi, passando per Federer, Alcaraz, Djokovic e tutto quello che fa di un giocatore un top player. “Non ho molti punti da difendere in questa parte di stagione e – ammette – mi sento molto bene sotto tutti gli aspetti, penso di poter mettere a segno grandi risultati.continuare a lavorare con calma e definire al meglio la mia condizione fisica;essere preparato a giocare al mio migliorper 3 o 4 ore, penso che presto avrò risultati migliori nei tornei di più grande ...