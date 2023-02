Tennis | Juan Carlos Ferrero su Carlos Alcaraz | “Il Roland Garros è un obiettivo | ha ancora tanti margini di miglioramento”

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) Domani, mercoledì 15 febbraio,darà il via alla sua stagione agonistica. Lo spagnolo (n.2 del mondo) è stato costretto a saltare gli Australian Open 2023 per via di un infortunio di natura muscolare alla gamba, in fase di preparazione, dando seguito a una sequenza sfortunata, vista la lesione muscolare all’altezza degli addominali nel corso del match del Masters1000 di Parigi-Bercy contro il danese Holger Rune che lo costrinse anche a rinunciare alle ATP Finals e alle Finali di Coppa Davis con la Spagna. Tutto sembra essere stato messo alle spalle e Carlitos giocherà sulla terra rossa di Buenos Aires (Argentina) l’incontro valido per il secondo turno contro il serbo Laslo Djere, capace di imporsi nel primo round contro Fabio Fognini. E’ chiaro che la curiosità sia molta per capire quali saranno le condizioni di ...