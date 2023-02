Temperature a Napoli e Salerno | c' è da preoccuparsi?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 14 febbraio 2023) Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Che tempo farà oggi ae non solo? Scopriamolo!oggi il clima è sereno, con un cielo limpido. La percentuale di nuvolosità è pari a 0. L'umidità dell'aria è del 47%. La temperatura media giornaliera è di 12,21° C, con una temperatura minima di 6.95°C e massima di 13.62°C. La velocità del vento si mantiene leggera intorno ai 3.92 km/h. Con un così bel clima, ci sono diverse possibilità per divertirsi e godersi la giornata. Potresti fare una passeggiata o una pedalata nella natura, sdraiarti sulla spiaggia a prendere il sole, andare in barca intorno alla costa con gli amici oppure fare jogging al parco. L'escursione termica è molto contenuta quindi sarà un'ottima occasione per trascorrere il tempo ...