Telecamere e droni | la tecnologia cinese che allarma l’Occidente

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 14 febbraio 2023)di sorveglianza ecinesi sempre più nel mirino della comunità occidentale, che dopo la scoperta di presunti palloni spia di Pechino teme di esporre siti e dati sensibili a una possibile attività di intelligence della Repubblica popolare. Così, dopo i timori - e i provvedimenti - di Stati Uniti e Regno Unito sugli strumenti di sorveglianza di fabbricazioneutilizzati in uffici e siti governativi, anche l'Australia ha deciso di eliminare ladi Pechino in uso nel Paese. Decine didi sorveglianza cinesi saranno infatti rimosse da tutti gli uffici politici australiani per ragioni di sicurezza, hanno annunciato le autorità di Canberra, confermando quanto già anticipato dal ministero della Difesa locale la scorsa settimana. Almeno 913 di questi dispositivi sono ...