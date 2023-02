Ted Lasso | il primo trailer svela la data d' uscita della Stagione 3 su Apple TV+

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tutti i personaggi del Richmond tornano in questa prima anticipazioneterzaserie con Jason Sudeikis.TV+ ha diffuso in streaming ilteaserterzadi Ted, la serie comedy con protagonista Jason Sudeikis nei panni di uno sconclusionato allenatore di football americano che allena per la prima volta una squadra di calcio nella Premier League britannica. Il teaser, oltre a mostrare i personaggi che compongono la squadra del Richmond, che al terminesecondaè tornata nel campionato principale dopo la retrocessione, rivela anche lad'di questa terza: 15 marzo ...